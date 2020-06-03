Главный эпидемиолог Швеции признал необходимость карантина в борьбе с COVID-19

По словам Тегнелла, если бы страна столкнулась с инфекцией имея наработанные сегодня знания, «наши меры были бы где-то между тем, что есть в Швеции сейчас, и теми, что действуют в остальном мире». «Да, я думаю, что мы, конечно, могли сработать лучше», ‒ заявил он. Эпидемиолог также отметил, что пока еще не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить инфекцию.