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Главный эпидемиолог Швеции признал необходимость карантина в борьбе с COVID-19

Ведомости

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью Шведскому радио заявил, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. С момента начала пандемии страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний.

По словам Тегнелла, если бы страна столкнулась с инфекцией имея наработанные сегодня знания, «наши меры были бы где-то между тем, что есть в Швеции сейчас, и теми, что действуют в остальном мире». «Да, я думаю, что мы, конечно, могли сработать лучше», ‒ заявил он. Эпидемиолог также отметил, что пока еще не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить инфекцию.

«Возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще, кроме принятых нами мер, можно было бы сделать без введения полного карантина», ‒ сказал Тегнелл. Bloomberg пишет, что это его первое признание ошибочности решения не вводить ограничения в стране. Ранее он неоднократно заявлял, что ведение одномоментных ограничений не может быть устойчивым долгосрочным решением.

Ранее по теме: Докажет ли Швеция бессмысленность карантинов

Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. Фактически в Швеции сейчас запрещено только собираться больше 50 человек, проводить очные занятия для старшеклассников и студентов, посещать дома престарелых, а заведениям общественного питания – обслуживать людей у стойки и слишком близко ставить столы.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 июня, в стране зарегистрировано более 40 000 случаев коронавируса. Смертность от COVID-19 в Швеции ‒ одна из самых высоких в мире. За все время умерли 4542 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных