Главный эпидемиолог Швеции признал необходимость карантина в борьбе с COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью Шведскому радио заявил, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. С момента начала пандемии страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний.
По словам Тегнелла, если бы страна столкнулась с инфекцией имея наработанные сегодня знания, «наши меры были бы где-то между тем, что есть в Швеции сейчас, и теми, что действуют в остальном мире». «Да, я думаю, что мы, конечно, могли сработать лучше», ‒ заявил он. Эпидемиолог также отметил, что пока еще не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить инфекцию.
«Возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще, кроме принятых нами мер, можно было бы сделать без введения полного карантина», ‒ сказал Тегнелл. Bloomberg пишет, что это его первое признание ошибочности решения не вводить ограничения в стране. Ранее он неоднократно заявлял, что ведение одномоментных ограничений не может быть устойчивым долгосрочным решением.
Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. Фактически в Швеции сейчас запрещено только собираться больше 50 человек, проводить очные занятия для старшеклассников и студентов, посещать дома престарелых, а заведениям общественного питания – обслуживать людей у стойки и слишком близко ставить столы.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 июня, в стране зарегистрировано более 40 000 случаев коронавируса. Смертность от COVID-19 в Швеции ‒ одна из самых высоких в мире. За все время умерли 4542 заболевших.