Арестованному по делу об убийстве Флойда полицейскому ужесточили обвинение

Как сообщил Эллисон семье Флойда, расследование продолжается и в дальнейшем могут быть предъявлены новые обвинения. Семья погибшего настаивает на обвинении в убийстве с отягчающими обстоятельствами (убийство первой степени). Джордж Флойд скончался 25 мая после того, как Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Полицейского арестовали, по всей стране, начиная с Миннеаполиса, начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.