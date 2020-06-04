Арестованному по делу об убийстве Флойда полицейскому ужесточили обвинение
Прокуратура Миннесоты ужесточила обвинение в адрес офицера полиции Дерека Човина, в результате действий которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. Первоначальное обвинение в убийстве по неосторожности (третья степень тяжести по законам США) прокуратура переквалицифицировала на убийство без умысла при совершении тяжкого преступления (убийство второй степени). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Миннесоты Кита Эллисона и судебные материалы.
Новое обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет, что на 15 лет превышает максимальный срок наказания за убийство третьей степени, отмечает агентство. Другим трем офицерам полиции, участвовавшим в задержании во время которого погиб Флойд прокуратура предъявила обвинения в пособничестве убийству и подстрекательстве и выдала ордеры на их арест.
Как сообщил Эллисон семье Флойда, расследование продолжается и в дальнейшем могут быть предъявлены новые обвинения. Семья погибшего настаивает на обвинении в убийстве с отягчающими обстоятельствами (убийство первой степени). Джордж Флойд скончался 25 мая после того, как Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Полицейского арестовали, по всей стране, начиная с Миннеаполиса, начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.
Из-за беспорядков, которыми сопровождались акции протестов, в 40 американских городах ввели комендантский час, в трех — режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают американские СМИ, в ходе волнений и беспорядков не менее 11 человек погибли, около 10 тыс. участников протестных действия арестованы. Для восстановления порядка привлечены силы национальной гвардии. Акции против полицейского насилия и расизма прошли во многих городах мира, в том числе в Париже, Лондоне и Москве.