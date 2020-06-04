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Арестованному по делу об убийстве Флойда полицейскому ужесточили обвинение

Ведомости

Прокуратура Миннесоты ужесточила обвинение в адрес офицера полиции Дерека Човина, в результате действий которого погиб афроамериканец Джордж Флойд. Первоначальное обвинение в убийстве по неосторожности (третья степень тяжести по законам США) прокуратура переквалицифицировала на убийство без умысла при совершении тяжкого преступления (убийство второй степени). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Миннесоты Кита Эллисона и судебные материалы.

Новое обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 40 лет, что на 15 лет превышает максимальный срок наказания за убийство третьей степени, отмечает агентство. Другим трем офицерам полиции, участвовавшим в задержании во время которого погиб Флойд прокуратура предъявила обвинения в пособничестве убийству и подстрекательстве и выдала ордеры на их арест.

Как сообщил Эллисон семье Флойда, расследование продолжается и в дальнейшем могут быть предъявлены новые обвинения. Семья погибшего настаивает на обвинении в убийстве с отягчающими обстоятельствами (убийство первой степени). Джордж Флойд скончался 25 мая после того, как Човин передавил ему коленом шею на девять минут во время задержания. Полицейского арестовали, по всей стране, начиная с Миннеаполиса, начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор.

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Из-за беспорядков, которыми сопровождались акции протестов, в 40 американских городах ввели комендантский час, в трех — режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают американские СМИ, в ходе волнений и беспорядков не менее 11 человек погибли, около 10 тыс. участников протестных действия арестованы. Для восстановления порядка привлечены силы национальной гвардии. Акции против полицейского насилия и расизма прошли во многих городах мира, в том числе в Париже, Лондоне и Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных