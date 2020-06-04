СМИ сообщили об аварийной посадке военного вертолета в Подмосковье
Из-за технической неисправности военный вертолет экстренно сел в селе Гжель, сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили источники. Вертолет повреждений не получил.
По данным источника ТАСС, речь идет о вертолете Ми-8. В свою очередь источник «РИА Новости» сообщил об аварийной посадке многоцелевого Ми-38.
По информации «РИА Новости», экипаж вертолета принял решение посадить машину после срабатывания датчика технической неисправности. Инцидент произошел 3 июня, однако известно о нем стало только сейчас. С места ЧП экипаж забрал другой вертолет.