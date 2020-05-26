На Чукотке при крушении военного вертолета Ми-8 погиб его экипаж
Военный вертолет Ми-8 упал на Чукотке. При крушении погибли четыре члена экипажа, сообщил представитель регионального правительства агентству «Интерфакс-Дальний Восток».
«Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный», — сказал собеседник агентства. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку во время испытаний после технического обслуживания, на земле Ми-8 загорелся.
Предварительной причиной крушения называются технические неполадки в вертолете, авария произошла на высоте 30 метров над землей, в аэропорту, расположенном в поселке Угольные Копи.
В пресс-службе Восточного военного округа РИА «Новости» сообщили, что информация о произошедшем уточняется. В Тихоокеанском флоте заявили, что им вертолет не принадлежит.