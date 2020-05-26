На Чукотке при крушении военного вертолета Ми-8 погиб его экипаж

«Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный», — сказал собеседник агентства. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку во время испытаний после технического обслуживания, на земле Ми-8 загорелся.