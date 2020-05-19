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Военный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Экипаж вертолета погиб
Ирина Чевтаева Алексей Никольский
РИА Новости

Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил жесткую посадку в Подмосковье, его экипаж погиб от полученных травм, сообщило Минобороны. Аварийная посадка произошла в 20 км от Клина приблизительно в 20.00 мск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Ми-8 сел в безлюдной местности.

Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил о трех погибших. Источник ТАСС в экстренных службах также рассказал, что в экипаже было три человека. По его словам, вертолет совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово.

К месту катастрофы направлена комиссия главного командования ВКС России. «Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», — отметили в Минобороны.

По информации «Коммерсанта», вертолет направлялся в военный город Клин-5. Там находится 344 Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации, отмечает издание. Военными следственными органами Следственного комитета заведено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных