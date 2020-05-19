Военный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Военный вертолет совершил жесткую посадку в ПодмосковьеЭкипаж вертолета погиб
Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил жесткую посадку в Подмосковье, его экипаж погиб от полученных травм, сообщило Минобороны. Аварийная посадка произошла в 20 км от Клина приблизительно в 20.00 мск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Ми-8 сел в безлюдной местности.
Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил о трех погибших. Источник ТАСС в экстренных службах также рассказал, что в экипаже было три человека. По его словам, вертолет совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово.
К месту катастрофы направлена комиссия главного командования ВКС России. «Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», — отметили в Минобороны.
По информации «Коммерсанта», вертолет направлялся в военный город Клин-5. Там находится 344 Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации, отмечает издание. Военными следственными органами Следственного комитета заведено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека).