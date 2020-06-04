Калининградская и Мурманская области лидируют по загрязнению водоемов пластиком
Анализ загрязнения пластиковыми отходами морской среды и внутренних водоемов показал, что наиболее остро проблема стоит в Калининградской и Мурманской областях, сообщает Минприроды. Пластик в воде появляется множеством способов, в том числе когда такие отходы просто выбрасывают. «Ведомости» направили в министерство запрос о том, как обстоят дела в других регионах, и ожидают ответа.
На пластиковые отходы в мире приходится до 70% от всех отходов, попадающих в водную среду, пишет Минприроды. При этом пластик, в отличие от многих других загрязнений, химически и биологически стоек, слабо восприимчив к естественным процессам разложения, легко мигрирует в водной среде (поэтому, например, бороться с ним нужно на международном уровне). И если в мировом масштабе изучению загрязнения пластиком морской среды уделяется большое внимание, то в пресноводных водоемах этот новый тип загрязнения практически не изучен.
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением говорит о том, что пластиковые отходы должны быть отнесены к категории, требующей особого рассмотрения. Минприроды работает над тем, чтобы признать пластик опасным отходом, проводит консультации с руководителями регионов, говорится в сообщении. Оно предлагает работать непосредственно с источниками загрязнения, а также с производителями продукции, которая приводит к образованию отходов из пластика.
Уже долгое время российский Greenpeace предлагает запретить производство и продажу одноразовых пластиковых изделий (пакетов, посуды и пр.). В России до сих пор ничего не делается для предотвращения образования отходов и максимального использования сырья и материалов, говорилось в письме Greenpeace министру природы Дмитрию Кобылкину, отправленном в ноябре. При этом использование пластмассовых изделий в России постоянно растет – к 2030 г. их число вырастет с 32,3 до 89,8 кг на человека в год, прогнозирует Greenpeace.
Минприроды и само выступало за ограничение пластика, год назад Кобылкин говорил о готовящемся законопроекте, но затем риторика смягчилась. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-то ограничения, – говорил министр в интервью РБК. – Если мы сейчас запретим пластиковую посуду, оставим без работы заводы, – и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя».