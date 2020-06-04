Калининградская и Мурманская области лидируют по загрязнению водоемов пластиком

Уже долгое время российский Greenpeace предлагает запретить производство и продажу одноразовых пластиковых изделий (пакетов, посуды и пр.). В России до сих пор ничего не делается для предотвращения образования отходов и максимального использования сырья и материалов, говорилось в письме Greenpeace министру природы Дмитрию Кобылкину, отправленном в ноябре. При этом использование пластмассовых изделий в России постоянно растет – к 2030 г. их число вырастет с 32,3 до 89,8 кг на человека в год, прогнозирует Greenpeace.