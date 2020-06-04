Матери погибшего на полигоне под Архангельском выплатят 4 млн рублей

20-летний срочник погиб в сентябре 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых учений. Всего под обстрел попали четверо рядовых. Виттих был убит на месте, Дмитрий Пахмутов и Вадим Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Еще один солдат, Арсен Османов, 67 дней провел в госпитале.