Матери погибшего на полигоне под Архангельском выплатят 4 млн рублей
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. Валентине Сухаревой, матери 20-летнего рядового Андрея Виттиха, погибшего во время танковых учений в 2017 г., сообщила правозащитная организация «Зона права».
Суд удовлетворил иск Сухаревой частично, она настаивала на компенсации морального вреда в размере 5 млн руб., рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Герасимов. Будет ли мать погибшего военного обжаловать решение суда, пока неизвестно.
20-летний срочник погиб в сентябре 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых учений. Всего под обстрел попали четверо рядовых. Виттих был убит на месте, Дмитрий Пахмутов и Вадим Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Еще один солдат, Арсен Османов, 67 дней провел в госпитале.
В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В сентябре суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить Пахмутову, Габдуллину и Османову 4 млн руб. компенсации. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. В декабре суд увеличил сумму компенсации до требуемой.