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Матери погибшего на полигоне под Архангельском выплатят 4 млн рублей

Ведомости

Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить 4 млн руб. Валентине Сухаревой, матери 20-летнего рядового Андрея Виттиха, погибшего во время танковых учений в 2017 г., сообщила правозащитная организация «Зона права».

Суд удовлетворил иск Сухаревой частично, она настаивала на компенсации морального вреда в размере 5 млн руб., рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Герасимов. Будет ли мать погибшего военного обжаловать решение суда, пока неизвестно.

20-летний срочник погиб в сентябре 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых учений. Всего под обстрел попали четверо рядовых. Виттих был убит на месте, Дмитрий Пахмутов и Вадим Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Еще один солдат, Арсен Османов, 67 дней провел в госпитале.

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В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В сентябре суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить Пахмутову, Габдуллину и Османову 4 млн руб. компенсации. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. В декабре суд увеличил сумму компенсации до требуемой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных