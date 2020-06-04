В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Возможность оформления нескольких пропусков в неделю ранее действовала только для посещения больниц. Для поездок в личных целях жители столицы могут оформить не более двух пропусков в неделю. Рабочие пропуска при этом оформляются один раз и автоматически продлеваются при продлении режима ограничений.