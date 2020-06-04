В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. Пропуск можно оформить для посещения МФЦ на любом виде транспорта, он будет действовать один день. Количество пропусков, которые можно оформить в неделю, не ограничено.
Возможность оформления нескольких пропусков в неделю ранее действовала только для посещения больниц. Для поездок в личных целях жители столицы могут оформить не более двух пропусков в неделю. Рабочие пропуска при этом оформляются один раз и автоматически продлеваются при продлении режима ограничений.
Многофункциональные центры «Мои документы» начали работать в Москве с понедельника, 25 мая, в рамках первого этапа снятия ограничений. Также частично начал работать каршеринг, стала доступна долгосрочная аренда автомобилей на пять-семь дней. С 27 мая перестала действовать общая с Подмосковьем пропускная система – для передвижения по Москве стали действительны только московские цифровые пропуска. Режим самоизоляции продлен в столице до 14 июня.