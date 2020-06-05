В Москве за сутки от коронавируса умерли 57 человек
В Москве за последние сутки умерло 57 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб. С начала эпидемии от COVID-19 в столице скончалось уже 2806 человек.
Днем ранее оперштаб сообщил о 64 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. В России, по данным федерального оперштаба на утро 4 июня, от коронавируса умерло 5384 человека. Всего в стране зарегистрировано более 441 000 случаев COVID-19. Выздоровели 204 623 человека. Число активных случаев – 231 101. В Москве 189 214 заболевших. Из них выздоровело 94 715. Продолжают лечение 91750 человек.
Максимальное число смертей в Москве от коронавируса за сутки было зафиксировано 29 мая, оперштаб тогда сообщил о 78 умерших пациентах. 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19, связав это с большим числом тяжелобольных. Всего в мае от коронавируса в столице умерло 1866 человек, в три раза больше, чем в апреле (600 умерших от COVID-19).