В Москве за сутки от коронавируса умерли 57 человек

Максимальное число смертей в Москве от коронавируса за сутки было зафиксировано 29 мая, оперштаб тогда сообщил о 78 умерших пациентах. 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19, связав это с большим числом тяжелобольных. Всего в мае от коронавируса в столице умерло 1866 человек, в три раза больше, чем в апреле (600 умерших от COVID-19).