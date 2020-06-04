Пытавшейся примкнуть к ИГ Карауловой запретили выходить из дома по ночам
Кунцевский районный суд Москвы установил за Варварой Карауловой, ранее осужденной за попытку присоединиться к организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), административный надзор до 2029 г. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.
По требованию МВД, суд запретил Карауловой выходить из дома с 22.00 до 6.00, если этого не требует работа. По словам адвоката, защита обжалует это решение.
Караулова — бывшая студентка философского факультета МГУ. В июне 2015 г. ее и еще 12 россиян задержали на турецко-сирийской границе, по версии следствия, они планировали присоединиться к ИГ.
В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам. В 2016 г. ее приговорили к четырем с половиной годам по делу о попытке присоединиться к ИГ. В апреле 2019 г. она вышла по УДО.