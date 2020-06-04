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Пытавшейся примкнуть к ИГ Карауловой запретили выходить из дома по ночам

Ведомости

Кунцевский районный суд Москвы установил за Варварой Карауловой, ранее осужденной за попытку присоединиться к организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), административный надзор до 2029 г. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

По требованию МВД, суд запретил Карауловой выходить из дома с 22.00 до 6.00, если этого не требует работа. По словам адвоката, защита обжалует это решение.

Караулова — бывшая студентка философского факультета МГУ. В июне 2015 г. ее и еще 12 россиян задержали на турецко-сирийской границе, по версии следствия, они планировали присоединиться к ИГ.

Ранее по теме: Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам. В 2016 г. ее приговорили к четырем с половиной годам по делу о попытке присоединиться к ИГ. В апреле 2019 г. она вышла по УДО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных