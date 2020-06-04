Пытавшейся примкнуть к ИГ Карауловой запретили выходить из дома по ночам

В суде студентка рассказала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному, с которым познакомилась в социальной сети «В контакте». Под его влиянием девушка приняла ислам. В 2016 г. ее приговорили к четырем с половиной годам по делу о попытке присоединиться к ИГ. В апреле 2019 г. она вышла по УДО.