Рошаль пожаловался Путину во время награждения на дело врачей из Калининграда

Он добавил, что не хочет давить на суд, но готов там выступить, чтобы «объяснить, почему это все неправильно». Рошаль добавил, что российские медики были и будут верны стране. «Залогом этого является Конституция, и чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю, по разделу здравоохранения, тем будет лучше для страны», ‒ заявил детский врач.