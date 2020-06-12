Рошаль пожаловался Путину во время награждения на дело врачей из Калининграда
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь награждения Героев Труда пожаловался президенту Владимиру Путину на уголовное преследование двух калининградских врачей. «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 г.», ‒ сказал он.
Он добавил, что не хочет давить на суд, но готов там выступить, чтобы «объяснить, почему это все неправильно». Рошаль добавил, что российские медики были и будут верны стране. «Залогом этого является Конституция, и чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю, по разделу здравоохранения, тем будет лучше для страны», ‒ заявил детский врач.
Рошаль был единственным медиком среди тех, кому Путин сегодня вручил медали Героя Труда. Награду также получили художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, металлург Магнитогорского завода Александр Моторин. Рошаль также оказался единственным Героем Труда, который приехал к президенту в защитной маске и перчатках.
В апреле 2020 г. уголовное дело против двух калининградских медиков было передано в суд. Бывший руководитель роддома № 4 Елена Белая обвиняется в организации убийства ребенка и превышении должностных полномочий. Неонатологу-реаниматологу Калининградского регионального перинатального центра Элине Сушкевич вменяется умышленное убийство младенца. Трагедия случилась 6 ноября 2018 г.: 27-летняя гражданка Узбекистана Замира Ахмедова родила на сроке беременности в шесть месяцев ребенка весом всего 700 г. Он прожил пять часов. По версии следствия, Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата сульфат магния. Оба медика свою вину не признают. В мае 2020 г. дело Сушкевич и Белой стали готовить к передаче присяжным.