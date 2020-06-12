Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Первая леди Украины Елена Зеленская заболела коронавирусной инфекцией, сообщил офис президента. Она чувствует себя хорошо, болезнь протекает без симптомов, уточняется в сообщении.
Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей пары дали отрицательный результат. Зеленская изолирована и находится на амбулаторном лечении. В офисе президента добавили, что проводится эпидемическое расследование. Когда и где заразилась супруга президента, пока неизвестно.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 30 000 жителей Украины. Вылечились от COVID-19 свыше 14 000 пациентов, умерли 880 заболевших.