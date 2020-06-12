Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей пары дали отрицательный результат. Зеленская изолирована и находится на амбулаторном лечении. В офисе президента добавили, что проводится эпидемическое расследование. Когда и где заразилась супруга президента, пока неизвестно.