Конкурента Лукашенко заподозрили в причастности к ОПГ на базе Белгазпромбанка

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 г. По 49,8% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. В совместном заявлении (копия есть у «Ведомостей») «Газпром» и Газпромбанк сообщили, что задержания членов правления Белгазпромбанка 11 июня, а также назначения и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления банка, произошли с грубым нарушением законодательства Белоруссии и договора о Евразийском сотрудничестве, и затрагивают права и законные интересы российских акционеров банка и его клиентов. «Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — говорится в сообщении.