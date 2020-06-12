Конкурента Лукашенко заподозрили в причастности к ОПГ на базе Белгазпромбанка
У Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии есть убедительные доказательства причастности бывшего председателя правления Белгазпромбанка, ныне претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к противоправной деятельности, сообщает «Белта» со ссылкой на заявление председателя КГК Ивана Тертеля. «Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», ‒ отметил он.
По делу Белгазпромбанка («дочка» российского Газпромбанка) задержаны 15 человек, включая топ-менеджеров и представителей коммерческих структур, в том числе бывших сотрудников банка, сообщил Тертель. Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. 11 июня в банке прошли обыски, в результате которых правоохранители получили доказательства причастности сотрудников Белгазпромбанка к масштабной противоправной деятельности, рассказал председатель КГК. «Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», ‒ добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы разрабатывали дело Белгазпромбанка с 2016 г. «Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне…» ‒ сказал он, отметив, что иностранные органы предоставили информацию белорусским правоохранителям только в декабре 2019 г.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 г. По 49,8% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. В совместном заявлении (копия есть у «Ведомостей») «Газпром» и Газпромбанк сообщили, что задержания членов правления Белгазпромбанка 11 июня, а также назначения и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления банка, произошли с грубым нарушением законодательства Белоруссии и договора о Евразийском сотрудничестве, и затрагивают права и законные интересы российских акционеров банка и его клиентов. «Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — говорится в сообщении.
Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с 2000 г. до мая 2020 г., когда ушел в отставку ради участия в президентской гонке. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.