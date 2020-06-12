Лукашенко заявил о проверке Белгазпромбанка по его поручению
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка Белгазпромбанка («дочка» российского Газпромбанка) проводится по его поручению. «В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля — там финансовая милиция этим занимается. Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По данным президента, правоохранительные органы разрабатывали дело Белгазпромбанка с 2016 г. «Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне…», — сказал Лукашенко, отметив, что иностранные органы предоставили информацию белорусским правоохранителям только в декабре 2019 г. По этому делу уже задержано около 15 человек, сообщил Лукашенко.
Накануне Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил, что департамент финансовых расследований комитета проводит обыск в Белгазпромбанке, передает «Интерфакс». Возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств полученных преступным путем в особо крупном размере. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Бывший глава банка, ныне претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в уголовном деле процессуального статуса не имеет, уточнили в пресс-службе КГК.
Представитель Газпромбанка 11 июня сообщил «Ведомостям», что там внимательно следят за ситуацией. «Газпромбанк не участвует в операционном управлении БелГПБ и на текущий момент не получал никаких запросов от правоохранительных органов Республики Беларусь относительно деятельности БелГПБ», — сказал он.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Лукашенко бессменно занимает должность президента Белоруссии с 1994 г. В этом году о намерении стать кандидатом в президенты впервые заявили два представителя белорусского истеблишмента – дипломат и создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико, последние 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк и ушедший ради выборов в отставку.