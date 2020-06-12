Лукашенко заявил о проверке Белгазпромбанка по его поручению

По данным президента, правоохранительные органы разрабатывали дело Белгазпромбанка с 2016 г. «Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне…», — сказал Лукашенко, отметив, что иностранные органы предоставили информацию белорусским правоохранителям только в декабре 2019 г. По этому делу уже задержано около 15 человек, сообщил Лукашенко.