Александр Лукашенко нашел новое поколение руководителей

По словам российского источника в сфере военно-технического сотрудничества, новый премьер Головченко мог стать кандидатом в премьеры в глазах Лукашенко в результате удачной реализации проекта по созданию системы с ракетами средней дальности «Полонез», которая представляет собой китайскую ракету на белорусской пусковой установке. ГВПК, который возглавлял выпускник московского МГИМО Головченко, не только поддерживал связи с российской промышленностью, но и отвечал за проекты с Украиной – по созданию противотанковых ракет, уже применяемых украинской армией в Донбассе, и с Китаем – по созданию «Полонеза», поэтому считать его тесно связанным с Россией нельзя, говорит собеседник «Ведомостей».