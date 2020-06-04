Александр Лукашенко нашел новое поколение руководителей

Александр Лукашенко нашел новое поколение руководителейНовый премьер отличился при создании ракеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июня объявил новый состав правительства и назначил премьер-министром Романа Головченко, занимавшего до этого пост председателя Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК). Предыдущее правительство Лукашенко отправил в отставку днем ранее. При этом силовые министры остались на своих местах.
По словам российского источника в сфере военно-технического сотрудничества, новый премьер Головченко мог стать кандидатом в премьеры в глазах Лукашенко в результате удачной реализации проекта по созданию системы с ракетами средней дальности «Полонез», которая представляет собой китайскую ракету на белорусской пусковой установке. ГВПК, который возглавлял выпускник московского МГИМО Головченко, не только поддерживал связи с российской промышленностью, но и отвечал за проекты с Украиной – по созданию противотанковых ракет, уже применяемых украинской армией в Донбассе, и с Китаем – по созданию «Полонеза», поэтому считать его тесно связанным с Россией нельзя, говорит собеседник «Ведомостей».