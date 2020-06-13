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Россияне смогут получить соцподдержку без предоставления справок

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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок. Уточняется, что госорганы, отвечающие за назначение выплат, будут получать необходимые сведения «в ходе межведомственного взаимодействия». Это касается в том числе пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, говорится в пояснительной записке.

Распоряжением также предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Это связано с назначением некоторых выплат в регионах, где у властей нет доступа к некоторым сведениям (Фонда социального страхования, Пенсионного фонда , Росреестра, ФНС и других), с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок оценить, нуждается ли человек в соцподдержке.

15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 2020 г. ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет для семей с низким доходом. На первом этапе они составят половину прожиточного минимума — 5 500 руб. К 2021 г. сумма выплат может вырасти до более 11 000 руб.

Ранее по теме: Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных