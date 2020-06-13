Россияне смогут получить соцподдержку без предоставления справок

Распоряжением также предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Это связано с назначением некоторых выплат в регионах, где у властей нет доступа к некоторым сведениям (Фонда социального страхования, Пенсионного фонда , Росреестра, ФНС и других), с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок оценить, нуждается ли человек в соцподдержке.