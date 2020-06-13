Россияне смогут получить соцподдержку без предоставления справок
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок. Уточняется, что госорганы, отвечающие за назначение выплат, будут получать необходимые сведения «в ходе межведомственного взаимодействия». Это касается в том числе пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, говорится в пояснительной записке.
Распоряжением также предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Это связано с назначением некоторых выплат в регионах, где у властей нет доступа к некоторым сведениям (Фонда социального страхования, Пенсионного фонда , Росреестра, ФНС и других), с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок оценить, нуждается ли человек в соцподдержке.
15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 2020 г. ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет для семей с низким доходом. На первом этапе они составят половину прожиточного минимума — 5 500 руб. К 2021 г. сумма выплат может вырасти до более 11 000 руб.