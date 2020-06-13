Семья погибшего в ДТП не приняла извинений Ефремова

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, – это его личная инициатива», – процитировал Добровинский брата Захарова. О мирном урегулировании, по его мнению, «говорить слишком поздно», «денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», сказал он.