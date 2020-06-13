Семья погибшего в ДТП не приняла извинений Ефремова
«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, – это его личная инициатива», – процитировал Добровинский брата Захарова. О мирном урегулировании, по его мнению, «говорить слишком поздно», «денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», сказал он.
Ефремов записал видеообращение с извинениями вечером 12 июня. В нем он просил прощения у семьи Захарова и обещал помочь «всеми средствами, если примут».
Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Актер находится под домашним арестом.