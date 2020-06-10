Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков (статья 228.1 УК) актеру Михаилу Ефремову, совершившему ДТП на Смоленской площади в Москве. В ходе расследования обстоятельств аварии, в которой погиб мужчина, был установлен факт продажи наркотиков артисту неустановленными лицами, говорится в сообщении МВД.
Уголовное дело в отношении Ефремова передано для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГУ МВД по Москве, уточняется в сообщении. Ранее передачи дела в это управление потребовал прокурор Москвы Денис Попов. Он взял ход расследования под личный контроль.
Поздно вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль под управлением актера пересек двойную сплошную и столкнулся с машиной Lada. Водитель, находившийся за рулем Lada, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и к утру следующего дня умер. В отношении актера возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Днем 9 июня после допроса Ефремова задержали. Таганский районный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа.