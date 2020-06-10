Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

Поздно вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль под управлением актера пересек двойную сплошную и столкнулся с машиной Lada. Водитель, находившийся за рулем Lada, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и к утру следующего дня умер. В отношении актера возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.