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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

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Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. Изучать дело будут сотрудники центрального аппарата ведомства. По результатам работы они должны будут отчитаться перед Бастрыкиным, говорится в сообщении СК.

12 июня президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь награждения Героев Труда попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на уголовное дело. «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 г.», ‒ сказал он.

СК возбудил уголовное дело против бывшего руководителя роддома №  4 Елены Белай и неонатолога-реаниматолога Калининградского регионального перинатального центра Элины Сушкевич еще в 2018 г. Дела возбудили после того, как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным.

Ранее по теме: Рошаль пожаловался Путину во время награждения на дело врачей из Калининграда

По версии следствия, Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата сульфат магния. Оба медика свою вину не признают. В мае 2020 г. дело Сушкевич и Белой стали готовить к передаче присяжным.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных