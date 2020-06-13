Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. Изучать дело будут сотрудники центрального аппарата ведомства. По результатам работы они должны будут отчитаться перед Бастрыкиным, говорится в сообщении СК.
12 июня президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь награждения Героев Труда попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на уголовное дело. «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 г.», ‒ сказал он.
СК возбудил уголовное дело против бывшего руководителя роддома № 4 Елены Белай и неонатолога-реаниматолога Калининградского регионального перинатального центра Элины Сушкевич еще в 2018 г. Дела возбудили после того, как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным.
По версии следствия, Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата сульфат магния. Оба медика свою вину не признают. В мае 2020 г. дело Сушкевич и Белой стали готовить к передаче присяжным.