Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

12 июня президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь награждения Героев Труда попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на уголовное дело. «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 г.», ‒ сказал он.