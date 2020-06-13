В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани
С 15 июня в Санкт-Петербурге начнут работу часть организаций, оказывающих бытовые услуги. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В частности, по предварительной записи будут работать библиотеки и архивы. Откроются риэлтерские организации и рекрутинговые агентства, фотомастерские и фотостудии. Парикмахерские смогут работать по предварительной записи, но оказывать косметические услуги им пока не разрешили. Бани будут работать без парилок.
Кроме того, заработают мебельные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. Также официально разрешены ремонт и аренда велосипедов и самокатов. Откроются и спортивные комплексы, но только для подготовки профессиональных спортсменов независимо от их возраста.
Ранее ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, начали отменять в Москве. 9 июня отменили режимы самоизоляции и пропусков, заработали парикмахерские, ветеринарные клиники. Однако люди и дальше должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах. С 16 июня заработают библиотеки, музеи, летние веранды кафе, с 23 июня ‒ фитнес-клубы.