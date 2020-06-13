В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

Кроме того, заработают мебельные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. Также официально разрешены ремонт и аренда велосипедов и самокатов. Откроются и спортивные комплексы, но только для подготовки профессиональных спортсменов независимо от их возраста.