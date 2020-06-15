Dalia: Китай отреагировал на пандемию коронавируса лучше США
Жители многих стран считают, что правительство Китая отреагировало на пандемию коронавируса лучше, чем американские власти, выявило исследование Dalia Research и некоммерческой организации Alliance of Democracies Foundation (AoD). Противоположного мнения придерживаются только жители самих США и Японии.
Именно в Китае началась пандемия COVID-19 в декабре 2019 г. Но на 15 июня страна занимает только 19-е место в мире по числу заболевших (84 338), а США намного опережают все остальные государства по этому показателю с более чем 2 млн подтвержденных случаев заражения, по данным Университета Джонса Хопкинса. В последние дни в Китае и США обнаружены новые вспышки эпидемии.
В опросе, проходившем с 20 апреля по 3 июня, приняли участие 124 000 респондентов из 53 стран. В целом люди удовлетворены тем, как правительства их стран борются с пандемией: в среднем 70% положительно оценивают действия властей. Больше всего довольных ‒ в Китае и Вьетнаме (по 95%), Греции (89%), Малайзии и Ирландии (89% и 87% соответственно). Уровень одобрения действий правительства в США ‒ 53%, в России ‒ 54%.
60% жителей Бразилии и 56% жителей Чили считают, что в их странах власти недостаточно жестко ограничили свободу передвижения, это самая большая доля среди стран из исследования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки, наоборот, больше всего респондентов, назвавших такие ограничения слишком жесткими (32% в среднем по региону).
Жители России чаще жаловались на недостаточно строгие ограничения на передвижение (33%), чем на излишние (15%). Кроме того, 48% респондентов из России считают, что правительство слишком сильно ограничило их базовые свободы во время пандемии, это примерно соответствует среднему мировому уровню в 45%.