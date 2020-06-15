Dalia: Китай отреагировал на пандемию коронавируса лучше США

Именно в Китае началась пандемия COVID-19 в декабре 2019 г. Но на 15 июня страна занимает только 19-е место в мире по числу заболевших (84 338), а США намного опережают все остальные государства по этому показателю с более чем 2 млн подтвержденных случаев заражения, по данным Университета Джонса Хопкинса. В последние дни в Китае и США обнаружены новые вспышки эпидемии.