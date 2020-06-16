Пекин ввел ограничения на поездки из-за новой вспышки коронавируса
В столице Китая зафиксировали новую вспышку заболевания COVID-19, сообщает агентство Reutеrs со ссылкой на китайские СМИ и муниципальных чиновников. За последние сутки в Пекине было зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. С 11 июня общее количество выявленных случаев достигло 106. Это самая серьезная вспышка с февраля. Ее зафиксировали на оптово-продовольственном рынке города.
Людям из группы риска запретили покидать город и приостановили работу такси, междугородних автобусов и выезды на автомобилях из Пекина в ближайшие провинции Хубэй и Шаньдун. Было приостановлено несколько маршрутов в пекинский аэропорт. Китайские провинции ввели карантинные меры для приехавших из Пекина. В Шанхае, где пройдут две гонки «Формулы-1» в этом сезоне, приехавших из Пекина отправляют на двухнедельный карантин. При этом авиакомпании США готовы возобновить полеты в город.
Коронавирус был обнаружен в декабре 2019 г. в китайском Ухане. Он распространился по всему миру, им заразились уже более 8 млн человек, погибли более 436 000.