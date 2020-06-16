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Пекин ввел ограничения на поездки из-за новой вспышки коронавируса

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В столице Китая зафиксировали новую вспышку заболевания COVID-19, сообщает агентство Reutеrs со ссылкой на китайские СМИ и муниципальных чиновников. За последние сутки в Пекине было зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. С 11 июня общее количество выявленных случаев достигло 106. Это самая серьезная вспышка с февраля. Ее зафиксировали на оптово-продовольственном рынке города.

В Пекине произошла новая вспышка коронавируса

Инвесторы опасаются возобновления ограничительных мер

Людям из группы риска запретили покидать город и приостановили работу такси, междугородних автобусов и выезды на автомобилях из Пекина в ближайшие провинции Хубэй и Шаньдун. Было приостановлено несколько маршрутов в пекинский аэропорт. Китайские провинции ввели карантинные меры для приехавших из Пекина. В Шанхае, где пройдут две гонки «Формулы-1» в этом сезоне, приехавших из Пекина отправляют на двухнедельный карантин. При этом авиакомпании США готовы возобновить полеты в город.

Коронавирус был обнаружен в декабре 2019 г. в китайском Ухане. Он распространился по всему миру, им заразились уже более 8 млн человек, погибли более 436 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных