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ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции

Ведомости

68% россиян планируют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, следует из результатов нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Две недели назад социологи сообщали о 67% готовых пойти на голосование россиян.

Опрос, проведенный 15 июня среди 1600 совершеннолетних россиян, показал, что твердо уверены в своем участии в голосовании 47% респондентов. 15% опрошенных сообщили, что еще не определились, а 17% заявили, что не будут голосовать. В сравнении с опросом ВЦИОМ от 2 июня доля не готовых идти на голосование выросла: в начале июня с такой позицией выступили 14% респондентов. Чуть снизилась доля твердо уверенных в своем участии в голосовании, раньше их было 48%.

В начале июня 83% готовых пойти на голосование считали риск заразиться коронавирусом на избирательном участке незначительным или несуществующим. 75% респондентов, заявивших о планах голосовать, считали, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования. К середине июня 72% опрошенных среди готовых голосовать сочли меры санитарной безопасности на избирательных участках достаточными, а еще 13% респондентов назвали их избыточными. С 19% до 11% снизилась доля считающих меры безопасности недостаточными.

Ранее по теме: ВЦИОМ: две трети россиян готовы пойти на голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных