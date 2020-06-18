ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции
Опрос, проведенный 15 июня среди 1600 совершеннолетних россиян, показал, что твердо уверены в своем участии в голосовании 47% респондентов. 15% опрошенных сообщили, что еще не определились, а 17% заявили, что не будут голосовать. В сравнении с опросом ВЦИОМ от 2 июня доля не готовых идти на голосование выросла: в начале июня с такой позицией выступили 14% респондентов. Чуть снизилась доля твердо уверенных в своем участии в голосовании, раньше их было 48%.
В начале июня 83% готовых пойти на голосование считали риск заразиться коронавирусом на избирательном участке незначительным или несуществующим. 75% респондентов, заявивших о планах голосовать, считали, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования. К середине июня 72% опрошенных среди готовых голосовать сочли меры санитарной безопасности на избирательных участках достаточными, а еще 13% респондентов назвали их избыточными. С 19% до 11% снизилась доля считающих меры безопасности недостаточными.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. По закону о поправке в Конституцию изменения вступят в силу, если их одобрят большинство участников голосования. Предлагаемые к одобрению поправки в Основной закон дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.