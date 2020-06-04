ВЦИОМ: две трети россиян готовы пойти на голосование по поправкам в Конституцию

67% россиян заявили, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию с той или иной степенью уверенности, следует из данных опроса ВЦИОМа. 61% из тех, кто готов участвовать в голосовании, сообщили, что поддержат введение поправок. 19% пока не определились, стоит ли им голосовать, 14% – склоняются к тому, чтобы не участвовать в голосовании.