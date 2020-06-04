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ВЦИОМ: две трети россиян готовы пойти на голосование по поправкам в Конституцию

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67% россиян заявили, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию с той или иной степенью уверенности, следует из данных опроса ВЦИОМа. 61% из тех, кто готов участвовать в голосовании, сообщили, что поддержат введение поправок. 19% пока не определились, стоит ли им голосовать, 14% – склоняются к тому, чтобы не участвовать в голосовании.

Аналогичный опрос исследовательского центра Superjob свидетельствует, что 45% опрошенных готовы участвовать в голосовании 1 июля. 25% заявили, что не намерены принимать участие, 20% воздержались. За поправки в Конституцию готовы проголосовать только 18%, против – 42%. Наибольшую поддержку поправки находят среди людей старше 45 лет: 23% респондентов заявили о готовности проголосовать за изменения, 48% – против. В опросах ВЦИОМа и Superjob участвовали по 1600 человек. ВЦИОМ выбирал респондентов случайным образом по списку телефонных номеров, Superjob опрашивал представителей экономически активного населения.

Поправки в Конституцию дают возможность действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента. В числе других предлагаемых положений – запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания. Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, в конце марта Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. В июне Путин назначил 1 июля новой датой проведения голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных