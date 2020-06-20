Сбербанк и Туту.ру назвали самые популярные места для отдыха летом в России

Для отдыха на отечественных курортах этим летом россияне, как и в прошлом году, чаще всего покупали билеты в Симферополь, Сочи и Анапу, показало исследование «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Особой популярностью среди внутренних направлений в этом году пользовались Минеральные воды, поднявшиеся за год с 8-й на 4-ю строку. В первую десятку популярных направлений по России также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.