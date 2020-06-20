Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Сбербанк и Туту.ру назвали самые популярные места для отдыха летом в России

Ведомости

Для отдыха на отечественных курортах этим летом россияне, как и в прошлом году, чаще всего покупали билеты в Симферополь, Сочи и Анапу, показало исследование «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Особой популярностью среди внутренних направлений в этом году пользовались Минеральные воды, поднявшиеся за год с 8-й на 4-ю строку. В первую десятку популярных направлений по России также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.

Билеты на международные рейсы при этом все еще составляют менее 5% всех купленных, отметили в пресс-службе Сбербанка. Особый интерес россияне проявляют к Турции, Германии и Чехии, но в основном планируют поездки туда на конец лета.

Анализ проданных авиабилетов с 1 мая по 15 июня 2020 г. показал, что из-за эпидемиологической обстановки люди практически перестали планировать путешествия заблаговременно. 75% купленных билетов были на июнь, 16% — на июль и всего 9% — на август.

Ранее по теме: Россияне приготовились к путешествиям

По самым популярным направлениям Туту.ру зафиксировал снижение средней цены билета в одну сторону с 8696 руб. в прошлом году до 7232 руб., то есть на 17%. Билеты «туда-обратно» стали дешевле на 25%, средний чек снизился с 15 712 руб. до 11 817 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных