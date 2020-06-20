Сбербанк и Туту.ру назвали самые популярные места для отдыха летом в России
Для отдыха на отечественных курортах этим летом россияне, как и в прошлом году, чаще всего покупали билеты в Симферополь, Сочи и Анапу, показало исследование «Сбербанк страхования» и сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Особой популярностью среди внутренних направлений в этом году пользовались Минеральные воды, поднявшиеся за год с 8-й на 4-ю строку. В первую десятку популярных направлений по России также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.
Билеты на международные рейсы при этом все еще составляют менее 5% всех купленных, отметили в пресс-службе Сбербанка. Особый интерес россияне проявляют к Турции, Германии и Чехии, но в основном планируют поездки туда на конец лета.
Анализ проданных авиабилетов с 1 мая по 15 июня 2020 г. показал, что из-за эпидемиологической обстановки люди практически перестали планировать путешествия заблаговременно. 75% купленных билетов были на июнь, 16% — на июль и всего 9% — на август.
По самым популярным направлениям Туту.ру зафиксировал снижение средней цены билета в одну сторону с 8696 руб. в прошлом году до 7232 руб., то есть на 17%. Билеты «туда-обратно» стали дешевле на 25%, средний чек снизился с 15 712 руб. до 11 817 руб.