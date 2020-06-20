Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Источник ТАСС уточнил, что, хотя Ефремов находился в депрессивном состоянии во время экспертизы, он вел себя корректно и вежливо, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним. Адвокат актера Эльман Пашаев отказался комментировать агентству информацию об экспертизе, сославшись на подписку о неразглашении.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением актера, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Актер находится под домашним арестом.