Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Источник ТАСС уточнил, что, хотя Ефремов находился в депрессивном состоянии во время экспертизы, он вел себя корректно и вежливо, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним. Адвокат актера Эльман Пашаев отказался комментировать агентству информацию об экспертизе, сославшись на подписку о неразглашении.