Борец за право на образование Малала Юсуфзай окончила Оксфорд

С 11 лет Малала вела блог для ВВС, в котором рассказывала о жизни при талибах в долине Сват и излагала свои мысли о возможностях образования для девочек. В октябре 2012 г. в нее стреляли за ее правозащитную деятельность, она получила ранение головы и чуть не погибла.