Борец за право на образование Малала Юсуфзай окончила Оксфорд
Самый молодой нобелевский лауреат в истории премии, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай окончила Оксфордский университет. 22-летняя активистка сообщила в своем Twitter, что получила специальность по программе «философия, политика и экономика». «Я не знаю, что ждет впереди. Пока – Netflix, книги и сон», – написала она.
Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf— Malala (@Malala) June 19, 2020
Малала поступила в Оксфорд в августе 2017 г. Нобелевскую премию мира она получила в возрасте 17 лет в октябре 2012 г. вместе с индийским правозащитником Кайлашем Сатиартхи, представлявшим Глобальное движение против детского труда и Глобальное движение за образование.
С 11 лет Малала вела блог для ВВС, в котором рассказывала о жизни при талибах в долине Сват и излагала свои мысли о возможностях образования для девочек. В октябре 2012 г. в нее стреляли за ее правозащитную деятельность, она получила ранение головы и чуть не погибла.