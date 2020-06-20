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Борец за право на образование Малала Юсуфзай окончила Оксфорд

Ведомости

Самый молодой нобелевский лауреат в истории премии, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай окончила Оксфордский университет. 22-летняя активистка сообщила в своем Twitter, что получила специальность по программе «философия, политика и экономика». «Я не знаю, что ждет впереди. Пока – Netflix, книги и сон», – написала она.

Малала поступила в Оксфорд в августе 2017 г. Нобелевскую премию мира она получила в возрасте 17 лет в октябре 2012 г. вместе с индийским правозащитником Кайлашем Сатиартхи, представлявшим Глобальное движение против детского труда и Глобальное движение за образование.

С 11 лет Малала вела блог для ВВС, в котором рассказывала о жизни при талибах в долине Сват и излагала свои мысли о возможностях образования для девочек. В октябре 2012 г. в нее стреляли за ее правозащитную деятельность, она получила ранение головы и чуть не погибла.

Ранее по теме: Нобелевскую премию мира получила Малала Юсуфзай, борец за право на образование

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных