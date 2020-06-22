Суд вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»

Согласно фабуле дела, в 2016 г. антифашист Дмитрий Пчелинцев, приговоренный впоследствии в Пензе к 18 годам заключения, и неустановленное лицо с позывным «Тимофей» (дело в отношении него выделено в отдельное производство) создали сообщество «Сеть». В 2018 г. это сообщество было признано террористической организацией и запрещено в России. По версии следствия, участники «Сети» планировали сменить в России государственный строй. Для осуществления своей цели они планировали «насильственные действия» в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 г.