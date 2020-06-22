Суд вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»Виктору Филинкову дали 7 лет колонии, Юлию Бояршинову – пять лет и шесть месяцев
В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд признал фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными по статье об участии в деятельности террористического сообщества. Последний также признан виновным в хранении взрывчатых веществ. 25-летнего программиста Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, 27-летнего промышленного альпиниста Бояршинова – к 5,5 года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщила «Медиазона».
К полудню десятки человек, поддерживающих осужденных, собрались около здания суда. Из-за этого возле него также дежурят полицейские. После оглашения приговора собравшиеся начали выкрикивать лозунги, сотрудники правоохранительных органов призывали активистов к порядку. Telegram-канал Avtozak Live сообщил, что задержаны около 30 человек. «ОВД-инфо» пишет о 12 задержанных, «МБХ медиа» передает, что задержаны 26 человек.
По делу «Сети» проходят 11 фигурантов из Пензы, Петербурга и Москвы. Часть из них были осуждены в феврале. Тогда Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам заключения – от 6 до 18 лет. Они не признали свою вину, настаивая, что изначально признание было дано под пытками. Еще один фигурант дела – петербуржец Игорь Шишкин – заключил досудебное соглашение. Его приговорили к 3,3 года колонии общего режима.
Согласно фабуле дела, в 2016 г. антифашист Дмитрий Пчелинцев, приговоренный впоследствии в Пензе к 18 годам заключения, и неустановленное лицо с позывным «Тимофей» (дело в отношении него выделено в отдельное производство) создали сообщество «Сеть». В 2018 г. это сообщество было признано террористической организацией и запрещено в России. По версии следствия, участники «Сети» планировали сменить в России государственный строй. Для осуществления своей цели они планировали «насильственные действия» в отношении сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, а также теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Следствие считает, что позже Пчелинцев и «Тимофей» предложили антифашистам из других городов присоединиться к «Сети». Так в Санкт-Петербурге возникли две боевые группировки «Марсово поле» и «Иордан» («СПб-1»). В каждой группе состояло по шесть человек. У каждого участника была своя зона ответственности в соответствии с выбранной специальностью – руководитель, сапер, связист, тактик (обращение с оружием), разведчик (тренировки в лесу и ориентирование) и медик (оказание медицинской помощи). Члены «Сети» использовали псевдонимы и шифрованные каналы связи. На выездных тренировках они отрабатывали приемы самообороны, учились применять оружие и оказывать первую помощь.
По версии следствия, Филинков был связистом, Бояршинов – сапером. Оба были задержаны в 2018 г. Вначале Филинков признал вину, но позже от своих слов отказался, настаивая, что его пытали сотрудники ФСБ. Защита Филинкова считает обвинение сфальсифицированным. Ранее прокурор просил для Филинкова девять лет колонии, для Бояршинова – шесть лет, с учетом сотрудничества со следствием.