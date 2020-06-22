Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального
Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр решение об аресте банковских счетов родственников оппозиционера Алексея Навального и семьи директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
В начале марта Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. Задолженность в 75 млн руб. на счетах указывала на то, что они заблокированы по делу об отмывании денег в ФБК, отмечал политик. Также были заблокированы банковские карты родственников Жданова.
Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК. Позже в материалах уголовного дела речь шла о 75,5 млн руб. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как полагают следователи, были получены преступным путем. Для легализации денег сотрудники фонда якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. После денежные средства были зачислены на текущие расчетные счета ФБК.
Помимо счетов родственников Навального и Жданова суд также арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями.