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Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

Ведомости

Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр решение об аресте банковских счетов родственников оппозиционера Алексея Навального и семьи директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В начале марта Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. Задолженность в 75 млн руб. на счетах указывала на то, что они заблокированы по делу об отмывании денег в ФБК, отмечал политик. Также были заблокированы банковские карты родственников Жданова.

Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК. Позже в материалах уголовного дела речь шла о 75,5 млн руб. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как полагают следователи, были получены преступным путем. Для легализации денег сотрудники фонда якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. После денежные средства были зачислены на текущие расчетные счета ФБК.

Помимо счетов родственников Навального и Жданова суд также арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных