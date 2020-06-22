Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК. Позже в материалах уголовного дела речь шла о 75,5 млн руб. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как полагают следователи, были получены преступным путем. Для легализации денег сотрудники фонда якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. После денежные средства были зачислены на текущие расчетные счета ФБК.