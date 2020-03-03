Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. На счетах указана задолженность в 75 млн руб., уточнил он в своем блоге. «Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», – считает политик.
По информации Навального, также заблокированы банковские карты членов семьи директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. По словам политика, начальник юридического отдела фонда Вячеслав Гимади сообщил ему о том, что Олег Дерипаска подал на него в суд. «За что – не знаем, но записали его почему-то как «Дерипаско», – уточнил Навальный. На сайте картотеки судебных дел говорится, что «заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение», было подано 26 февраля.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.
Следственный комитет (СК) в начале августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. ФБК. Позже в материалах уголовного дела речь шла о 75,5 млн руб. По данным следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги были получены преступным путем, считает следствие. Об этом было известно ФБК, считают в СК. Для легализации денег сотрудники фонда якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. После денежные средства были зачислены на текущие расчетные счета ФБК, полагает следствие.
Позже Басманный суд Москвы арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями. Обеспечительный арест был наложен после обысков в помещениях ФБК, НКО, а также дома у соратников Навального. 25 ноября 2019 г. Мосгорсуд отказался пересмотреть решение об аресте 75,5 млн руб. на счетах ФБК.