Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Следственный комитет (СК) в начале августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. ФБК. Позже в материалах уголовного дела речь шла о 75,5 млн руб. По данным следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги были получены преступным путем, считает следствие. Об этом было известно ФБК, считают в СК. Для легализации денег сотрудники фонда якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. После денежные средства были зачислены на текущие расчетные счета ФБК, полагает следствие.