Собчак сообщила о нападении во время съемок в уральском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. По ее словам, избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.
«Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи», – рассказала Собчак. Она вызвала полицию.
Собчак приехала в Свердловскую область для съемок фильма о схиигумене Сергии, который «захватил» Среднеуральский женский монастырь. В апреле его отстранили от проповедей за отрицание коронавируса и призывы посещать храмы несмотря на временный запрет из-за пандемии. Пресс-секретарь священнослужителя Всеволод Могучев рассказал порталу Е1, что Собчак со съемочной группой попыталась «прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды».
По словам Ерженкова, они попали на территорию монастыря «с другой стороны» вместе с одной из послушниц, собиравшейся посетить могилу своей духовной матери. Группу окружили 30 человек, по виду «какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе», рассказал он.