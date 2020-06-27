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Собчак сообщила о нападении во время съемок в уральском монастыре

Ведомости

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. По ее словам, избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.

«Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи», – рассказала Собчак. Она вызвала полицию.

Собчак приехала в Свердловскую область для съемок фильма о схиигумене Сергии, который «захватил» Среднеуральский женский монастырь. В апреле его отстранили от проповедей за отрицание коронавируса и призывы посещать храмы несмотря на временный запрет из-за пандемии. Пресс-секретарь священнослужителя Всеволод Могучев рассказал порталу Е1, что Собчак со съемочной группой попыталась «прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды».

По словам Ерженкова, они попали на территорию монастыря «с другой стороны» вместе с одной из послушниц, собиравшейся посетить могилу своей духовной матери. Группу окружили 30 человек, по виду «какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе», рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных