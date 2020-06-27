Собчак сообщила о нападении во время съемок в уральском монастыре

Собчак приехала в Свердловскую область для съемок фильма о схиигумене Сергии, который «захватил» Среднеуральский женский монастырь. В апреле его отстранили от проповедей за отрицание коронавируса и призывы посещать храмы несмотря на временный запрет из-за пандемии. Пресс-секретарь священнослужителя Всеволод Могучев рассказал порталу Е1, что Собчак со съемочной группой попыталась «прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды».