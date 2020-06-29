ВЦИОМ: поправки к конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. С 25 по 30 июня – досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно через портал 2020og.ru