ВЦИОМ: поправки к конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных
За четыре дня голосования по поправкам к Конституции, предшествующие основному дню – 1 июля, их поддержали 76% опрошенных, следует из данных экзитпола, опубликованных на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Против поправок проголосовали 23,6% ответивших на вопрос россиян.
По состоянию на 28 июня, 21.00 мск, в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. С 25 по 30 июня – досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно через портал 2020og.ru