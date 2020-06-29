Под Норильском загорелся полигон с промышленными отходами

Под Норильском произошел пожар на полигоне твердых промышленных отходов, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар локализован в 13.01 по местному времени. По данным источника агентства, площадь пожара составила 1000 кв. м, свалка расположена в пяти километрах от города, угрозы строениям нет.