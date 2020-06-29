Под Норильском загорелся полигон с промышленными отходами
Под Норильском произошел пожар на полигоне твердых промышленных отходов, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар локализован в 13.01 по местному времени. По данным источника агентства, площадь пожара составила 1000 кв. м, свалка расположена в пяти километрах от города, угрозы строениям нет.
«Дым относит в сторону от города», – сказал собеседник агентства. Если ветер изменит направление, то будет задействована лаборатория для измерения ПДК вредных веществ, отметил он. По факту пожара прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Полигон принадлежит ООО «Байкал-2000», пишет ТАСС. По данным из открытых источников, компания занимается вывозом и утилизацией отходов. У нее также есть лицензия на работу с опасными отходами.
Накануне утром в Норильске загорелась кровля подстанции НТЭК, сообщало Минэнерго в оперативной сводке. При тушении спасатели залили оборудование, в результате жители и обсерватор для приезжих оказались без электричества. Вечером того же дня электричество восстановили.