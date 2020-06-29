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Под Норильском загорелся полигон с промышленными отходами

Ведомости

Под Норильском произошел пожар на полигоне твердых промышленных отходов, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар локализован в 13.01 по местному времени. По данным источника агентства, площадь пожара составила 1000 кв. м, свалка расположена в пяти километрах от города, угрозы строениям нет.

«Дым относит в сторону от города», – сказал собеседник агентства. Если ветер изменит направление, то будет задействована лаборатория для измерения ПДК вредных веществ, отметил он. По факту пожара прокуратура проводит проверку, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Полигон принадлежит ООО «Байкал-2000», пишет ТАСС. По данным из открытых источников, компания занимается вывозом и утилизацией отходов. У нее также есть лицензия на работу с опасными отходами.

Накануне утром в Норильске загорелась кровля подстанции НТЭК, сообщало Минэнерго в оперативной сводке. При тушении спасатели залили оборудование, в результате жители и обсерватор для приезжих оказались без электричества. Вечером того же дня электричество восстановили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных