Российских полицейских обязали сообщать о госпитализации задержанных их родным

Сотрудников полиции обязали в течение суток сообщать родственникам или близким задержанных об их госпитализации или оказании им медицинской помощи, говорится в постановлении правительства. Сейчас такой нормы в законах нет, полицейские не обязаны сообщать родственникам задержанных об их госпитализации.