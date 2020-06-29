Российских полицейских обязали сообщать о госпитализации задержанных их родным
Сотрудников полиции обязали в течение суток сообщать родственникам или близким задержанных об их госпитализации или оказании им медицинской помощи, говорится в постановлении правительства. Сейчас такой нормы в законах нет, полицейские не обязаны сообщать родственникам задержанных об их госпитализации.
Изменения в закон внесены в положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных в территориальных органах полиции. По новым правилам полицейские должны сообщать родственникам о госпитализации задержанного как можно раньше, но не позднее 24 часов с момента оказания помощи.
В конце апреля МВД представило кодекс этики и служебного поведения полицейских. В нем, в частности, говорится об обязанностях полицейских культурно общаться, быть скромными, проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к подозреваемому, а также не употреблять наркотики и психотропные вещества.