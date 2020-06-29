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Российских полицейских обязали сообщать о госпитализации задержанных их родным

Ведомости

Сотрудников полиции обязали в течение суток сообщать родственникам или близким задержанных об их госпитализации или оказании им медицинской помощи, говорится в постановлении правительства. Сейчас такой нормы в законах нет, полицейские не обязаны сообщать родственникам задержанных об их госпитализации.

Изменения в закон внесены в положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных в территориальных органах полиции. По новым правилам полицейские должны сообщать родственникам о госпитализации задержанного как можно раньше, но не позднее 24 часов с момента оказания помощи.

В конце апреля МВД представило кодекс этики и служебного поведения полицейских. В нем, в частности, говорится об обязанностях полицейских культурно общаться, быть скромными, проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к подозреваемому, а также не употреблять наркотики и психотропные вещества.

Ранее по теме: МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных