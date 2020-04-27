МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей. Кодекс также регламентирует обращение со служебной и личной информацией, говорится в пояснительной записке к документу.