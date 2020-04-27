МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей. Кодекс также регламентирует обращение со служебной и личной информацией, говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно кодексу сотрудников полиции обяжут:
контролировать свои эмоции при провокации со стороны правонарушителя;
придерживаться делового стиля общения;
быть скромными и соблюдать чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши на рабочем месте;
воздерживаться от жестких действий и грубых высказываний в отношении правонарушителя в присутствии детей, женщин и пожилых людей;
при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сводить к минимуму моральный вред;
при проведении осмотра или обыска исключить небрежное отношение к предметам и личным вещам;
проводить допрос в спокойном состоянии, проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к подозреваемому;
культурно общаться, грамотно говорить, передавать мысли точно, не произносить нецензурные и жаргонные слова;
не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.
Цель создания кодекса – сформировать у полицейских нравственные мотивации для добросовестного выполнения служебных обязанностей, укрепить в обществе авторитет полицейских и повысить доверие со стороны граждан, говорится в пояснительной записке.
Нынешний действующий Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МВД был утвержден 22 июля 2011 г.