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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

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МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей. Кодекс также регламентирует обращение со служебной и личной информацией, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно кодексу сотрудников полиции обяжут:

  • контролировать свои эмоции при провокации со стороны правонарушителя;

  • придерживаться делового стиля общения;

  • быть скромными и соблюдать чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши на рабочем месте;

  • воздерживаться от жестких действий и грубых высказываний в отношении правонарушителя в присутствии детей, женщин и пожилых людей;

  • при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сводить к минимуму моральный вред;

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  • при проведении осмотра или обыска исключить небрежное отношение к предметам и личным вещам;

  • проводить допрос в спокойном состоянии, проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к подозреваемому;

  • культурно общаться, грамотно говорить, передавать мысли точно, не произносить нецензурные и жаргонные слова;

  • не играть в азартные игры, не употреблять наркотики и психотропные вещества.

Цель создания кодекса – сформировать у полицейских нравственные мотивации для добросовестного выполнения служебных обязанностей, укрепить в обществе авторитет полицейских и повысить доверие со стороны граждан, говорится в пояснительной записке.

Нынешний действующий Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МВД был утвержден 22 июля 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных