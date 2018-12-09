«Единая Россия» будет бороться с заносчивостью и хамством в своих рядах
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Выборы в регионах прошли для «Единой России» в целом успешно, хотя ей пришлось «поддержать весьма сложное политическое решение» [о повышении пенсионного возраста], заявил в субботу на съезде партии ее лидер, премьер Дмитрий Медведев. В итоге единороссы получили 75% мандатов, хотя не все ответственно подошли к выборам, в том числе и губернаторским, посетовал он (партия не выиграла в четырех регионах).
С премьером согласился и президент Владимир Путин: «Партия в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения». Теперь, по его словам, «Единой России» предстоит стать партией прорывного развития страны. Но нужно «идти к людям и разъяснять, почему принято такое, а не иное решение и почему оно является оптимальным», не раз повторял Путин. Заодно он посоветовал партийцам «проявлять уважение к людям», не допускать заносчивости и хамства и «сделать все необходимое для утверждения внутри партии и в обществе политической культуры дискуссии».
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