Перевозки пассажиров по единому билету в Крым возобновят с 10 июля

«Единый билет – это услуга, позволяющая оформить проезд в Крым несколькими видами транспорта. Он может включать в себя поездку на поезде до вокзалов Краснодара или Анапы или перелет в аэропорт «Витязево», а оттуда – переезд на автобусах в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.