Перевозки пассажиров по единому билету в Крым возобновят с 10 июля
«Единая транспортная дирекция» возобновит перевозки пассажиров автобусным, железнодорожным и воздушным транспортом в Крым и обратно по так называемому единому билету 10 июля, сообщает Минтранс.
«Единый билет – это услуга, позволяющая оформить проезд в Крым несколькими видами транспорта. Он может включать в себя поездку на поезде до вокзалов Краснодара или Анапы или перелет в аэропорт «Витязево», а оттуда – переезд на автобусах в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.
Продажи единых билетов в Крым начнутся 1 июля. Их можно будет приобрести в кассах вокзалов, агентских сетей Федеральной пассажирской компании, а также на сайте РЖД. «Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП», – отмечает Минтранс.
С 2014 г. за шесть курортных сезонов «Единая транспортная дирекция» перевезла более 2,3 млн пассажиров.