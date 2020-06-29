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Перевозки пассажиров по единому билету в Крым возобновят с 10 июля

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«Единая транспортная дирекция» возобновит перевозки пассажиров автобусным, железнодорожным и воздушным транспортом в Крым и обратно по так называемому единому билету 10 июля, сообщает Минтранс.

«Единый билет – это услуга, позволяющая оформить проезд в Крым несколькими видами транспорта. Он может включать в себя поездку на поезде до вокзалов Краснодара или Анапы или перелет в аэропорт «Витязево», а оттуда – переезд на автобусах в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

Продажи единых билетов в Крым начнутся 1 июля. Их можно будет приобрести в кассах вокзалов, агентских сетей Федеральной пассажирской компании, а также на сайте РЖД. «Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП», – отмечает Минтранс.

С 2014 г. за шесть курортных сезонов «Единая транспортная дирекция» перевезла более 2,3 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных