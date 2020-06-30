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В Москве за последние сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число умерших от последствий COVID-19 в столице достигло 3796.

В России, по данным оперативного штаба на 29 июня, выявили 641 156 случаев коронавирусной инфекции. От ее последствий с начала эпидемии умерли 9166 человек, выздоровели — 403430 человек.

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (220 853), Московская область (57 269) и Санкт-Петербург (23 954). Следом идут Нижегородская (17 278) и Свердловская области (12 516). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

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В мире коронавирусом с начала пандемии заболели почти 10,2 млн человек, свыше 502 000 умерли. Более 2,5 млн случаев заражения приходится на США, более 1,3 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Более 125 000 смертельных случаев – в США и свыше 57 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных