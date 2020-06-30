В Москве за последние сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число умерших от последствий COVID-19 в столице достигло 3796.
В России, по данным оперативного штаба на 29 июня, выявили 641 156 случаев коронавирусной инфекции. От ее последствий с начала эпидемии умерли 9166 человек, выздоровели — 403430 человек.
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (220 853), Московская область (57 269) и Санкт-Петербург (23 954). Следом идут Нижегородская (17 278) и Свердловская области (12 516). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
В мире коронавирусом с начала пандемии заболели почти 10,2 млн человек, свыше 502 000 умерли. Более 2,5 млн случаев заражения приходится на США, более 1,3 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Более 125 000 смертельных случаев – в США и свыше 57 000 – в Бразилии.