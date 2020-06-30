В Москве за последние сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

В мире коронавирусом с начала пандемии заболели почти 10,2 млн человек, свыше 502 000 умерли. Более 2,5 млн случаев заражения приходится на США, более 1,3 млн – на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Более 125 000 смертельных случаев – в США и свыше 57 000 – в Бразилии.