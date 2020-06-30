Суд освободил от наказания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»Масляева уже отбыла назначенный ей срок во время следствия
Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву по делу о хищении 129 млн руб., передает ТАСС. Она освобождена от наказания, поскольку уже отбыла этот срок в то время, пока длилось следствие.
Таким образом, суд встал на сторону прокуратуры, которая просила приговорить Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить ее от наказания, поскольку она уже фактически его отбыла. В срок наказания бывшего главбуха прокурор попросила зачесть время ее нахождения в СИЗО и под домашним арестом.
Дело в отношении Масляевой было выделено в отдельное производство, потому что она дала признательные показания, в том числе и против других фигурантов дела, и заключила досудебное соглашение.
26 июня Мещанский суд вынес приговоры остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Ее основателя, режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 000 руб. Гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину дали два года условно и назначили штраф в размере 200 000 руб. Продюсер Алексей Малобродский получил два года условно и штраф 300 000 руб. Их признали виновными в хищении из бюджета 129 млн руб., выделенных государством на проект «Платформа».