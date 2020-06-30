Суд освободил от наказания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Таким образом, суд встал на сторону прокуратуры, которая просила приговорить Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить ее от наказания, поскольку она уже фактически его отбыла. В срок наказания бывшего главбуха прокурор попросила зачесть время ее нахождения в СИЗО и под домашним арестом.