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Суд освободил от наказания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Масляева уже отбыла назначенный ей срок во время следствия
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву по делу о хищении 129 млн руб., передает ТАСС. Она освобождена от наказания, поскольку уже отбыла этот срок в то время, пока длилось следствие.

Таким образом, суд встал на сторону прокуратуры, которая просила приговорить Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить ее от наказания, поскольку она уже фактически его отбыла. В срок наказания бывшего главбуха прокурор попросила зачесть время ее нахождения в СИЗО и под домашним арестом.

Дело в отношении Масляевой было выделено в отдельное производство, потому что она дала признательные показания, в том числе и против других фигурантов дела, и заключила досудебное соглашение.

26 июня Мещанский суд вынес приговоры остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Ее основателя, режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 000 руб. Гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину дали два года условно и назначили штраф в размере 200 000 руб. Продюсер Алексей Малобродский получил два года условно и штраф 300 000 руб. Их признали виновными в хищении из бюджета 129 млн руб., выделенных государством на проект «Платформа».

Ранее по теме: Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных