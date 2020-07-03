«Захватившего» монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили церковного сана

Весной этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сначала запретил Сергию проповедовать, а потом отправил его под церковный суд. Причиной стали ролики на YouTube с записями проповедей Сергия, в которых он заявляет о создании «электронного концлагеря сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. 16 июня схиигумен при поддержке казаков «захватил» Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу.