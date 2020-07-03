«Захватившего» монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили церковного сана
Церковный суд в Екатеринбурге постановил лишить сана схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и «захватившего» Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя суда протоиерея Николая Малета. Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл. Отец Сергий может его обжаловать в общецерковный суд в Москве.
Весной этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сначала запретил Сергию проповедовать, а потом отправил его под церковный суд. Причиной стали ролики на YouTube с записями проповедей Сергия, в которых он заявляет о создании «электронного концлагеря сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. 16 июня схиигумен при поддержке казаков «захватил» Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу.
Кроме церковного суда 7 июля священника ждет мирской суд. В Верхней Пышме рассмотрят административное дело по ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Претензии возникли все из-за тех же роликов с проповедями на YouTube.