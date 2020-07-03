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«Захватившего» монастырь на Урале схиигумена Сергия лишили церковного сана

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Церковный суд в Екатеринбурге постановил лишить сана схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и «захватившего» Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя суда протоиерея Николая Малета. Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл. Отец Сергий может его обжаловать в общецерковный суд в Москве.

Весной этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сначала запретил Сергию проповедовать, а потом отправил его под церковный суд. Причиной стали ролики на YouTube с записями проповедей Сергия, в которых он заявляет о создании «электронного концлагеря сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. 16 июня схиигумен при поддержке казаков «захватил» Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу.

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Кроме церковного суда 7 июля священника ждет мирской суд. В Верхней Пышме рассмотрят административное дело по ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации). Претензии возникли все из-за тех же роликов с проповедями на YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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