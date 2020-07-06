В Москве умерли еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией
За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице за последние сутки выросло до 3975.
По данным на 5 июля, в Москве врачи выявили с начала эпидемии 224 860 случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения в стране составляет 681 251 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии составило 10 161.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск, насчитывается 11 365 572 случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли уже 532 463 человека. Выздоровели 6 111 910.
Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2,8 млн случаев занимают США.