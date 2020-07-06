В Москве умерли еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией

По данным на 5 июля, в Москве врачи выявили с начала эпидемии 224 860 случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения в стране составляет 681 251 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии составило 10 161.