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В Москве умерли еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией

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За сутки в Москве скончались 22 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице за последние сутки выросло до 3975.

По данным на 5 июля, в Москве врачи выявили с начала эпидемии 224 860 случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения в стране составляет 681 251 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии составило 10 161.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск, насчитывается 11 365 572 случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли уже 532 463 человека. Выздоровели 6 111 910.

Ранее по теме: В России выявили 6736 новых случаев коронавируса

Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2,8 млн случаев занимают США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных