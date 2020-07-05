В России выявили 6736 новых случаев коронавируса

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 11,2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 530 000 больных COVID-19, свыше 129 000 из них приходится на жителей США.