В России выявили 6736 новых случаев коронавируса

В России выявили 6736 новых случаев коронавирусаУмерли за день 134 пациента
В России за сутки выявили 6736 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 681 251 в 85 регионах. Умерли за день 134 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 10 161.
За сутки полностью выздоровел 3871 пациент с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 450 750. Продолжают лечение 220 340 больных.
В Москве зарегистрировали 650 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 224 860. За сутки выздоровел 561 больной, лечение продолжают 63 887 человек. Накануне в городе умерли 24 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3953 пациента.
Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+287), Петербурге (+275), в Ханты-Мансийском автономном округе (+272), Свердловской (+266) и Иркутской областях (+241), а также в Нижегородской области (+217), в Ямало-Ненецком автономном округе (+187), в Архангельской (+170) и Воронежской областях (+148).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (224 860), Московская область (59 053) и Санкт-Петербург (25 536). Следом идут Нижегородская (18 614) и Свердловская области (14 033), Ханты-Мансийский автономный округ (10 301) и Ростовская область (10 075). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
В мире COVID-19 обнаружен более чем у 11,2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 530 000 больных COVID-19, свыше 129 000 из них приходится на жителей США.