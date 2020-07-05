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В России выявили 6736 новых случаев коронавируса

Умерли за день 134 пациента
Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 6736 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 681 251 в 85 регионах. Умерли за день 134 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 10 161.

За сутки полностью выздоровел 3871 пациент с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 450 750. Продолжают лечение 220 340 больных.

В Москве зарегистрировали 650 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 224 860. За сутки выздоровел 561 больной, лечение продолжают 63 887 человек. Накануне в городе умерли 24 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 3953 пациента.

Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+287), Петербурге (+275), в Ханты-Мансийском автономном округе (+272), Свердловской (+266) и Иркутской областях (+241), а также в Нижегородской области (+217), в Ямало-Ненецком автономном округе (+187), в Архангельской (+170) и Воронежской областях (+148).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (224 860), Московская область (59 053) и Санкт-Петербург (25 536). Следом идут Нижегородская (18 614) и Свердловская области (14 033), Ханты-Мансийский автономный округ (10 301) и Ростовская область (10 075). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 11,2 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 530 000 больных COVID-19, свыше 129 000 из них приходится на жителей США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных