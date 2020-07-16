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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

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Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски. «Нужно открыто на них смотреть», – передает его слова «РИА Новости».

«Я надеюсь, мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», – добавил он. По его словам, высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом представляют собой закономерный процесс. Если вирус попал в город, то он пройдет свой путь – будет и пик заболеваемости, и падение. «В стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», – отметил Собянин.

Ранее Мэр Москвы объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля были отменены ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Заработали детские лагеря. С понедельника в Москве также отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице.

Ранее по теме: Песков надеется, что второй волны COVID-19 в России не будет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных