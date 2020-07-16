Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски. «Нужно открыто на них смотреть», – передает его слова «РИА Новости».
«Я надеюсь, мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», – добавил он. По его словам, высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом представляют собой закономерный процесс. Если вирус попал в город, то он пройдет свой путь – будет и пик заболеваемости, и падение. «В стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», – отметил Собянин.
Ранее Мэр Москвы объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля были отменены ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Заработали детские лагеря. С понедельника в Москве также отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице.