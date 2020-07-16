В Москве начались задержания участников акции в защиту фигурантов «Нового величия»
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». По данным проекта «Автозак Live», задержаны восемь человек. Среди них ‒ члены ЛПР, движения «Гражданское общество», «Открытой России», а также литературный критик Анна Наринская, пишет «Медуза».
По данным на 19.40 мск, известно о 16 задержанных, сообщает «ОВД-Инфо».
14 июля прокуратура запросила признать всех обвиняемых по делу «Нового величия» организаторами экстремистского сообщества и приговорить на сроки от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. Дата вынесения приговора пока не назначена.
По делу проходят Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, а также Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Последние двое дали признательные показания в ходе допроса и заключили со следствием сделку.
Следствие считает, что фигуранты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.