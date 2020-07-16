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В Москве начались задержания участников акции в защиту фигурантов «Нового величия»

Ведомости

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». По данным проекта «Автозак Live», задержаны восемь человек. Среди них ‒ члены ЛПР, движения «Гражданское общество», «Открытой России», а также литературный критик Анна Наринская, пишет «Медуза».

По данным на 19.40 мск, известно о 16 задержанных, сообщает «ОВД-Инфо».

14 июля прокуратура запросила признать всех обвиняемых по делу «Нового величия» организаторами экстремистского сообщества и приговорить на сроки от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. Дата вынесения приговора пока не назначена.

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По делу проходят Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, а также Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Последние двое дали признательные показания в ходе допроса и заключили со следствием сделку.

Следствие считает, что фигуранты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных