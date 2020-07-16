Собянин заявил о невозможности скрыть реальную статистику по COVID-19 в Москве

Он отметил, что кроме официальной публикации данных по заболевшим, есть еще множество другой информации о происходящем в городе. По словам мэра, несмотря на население в 12 млн, власти знают, что происходит в столице. Собянин убежден, что благодаря тому, что мэрия не скрывает масштабы эпидемии, «жители более ответственно соблюдают меры по защите от коронавируса».