Собянин заявил о невозможности скрыть реальную статистику по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что в столице невозможно скрыть реальную статистику по заболеваемости коронавирусом.
«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин.
Он отметил, что кроме официальной публикации данных по заболевшим, есть еще множество другой информации о происходящем в городе. По словам мэра, несмотря на население в 12 млн, власти знают, что происходит в столице. Собянин убежден, что благодаря тому, что мэрия не скрывает масштабы эпидемии, «жители более ответственно соблюдают меры по защите от коронавируса».
Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля отменили ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и детских лагерей. Отменили также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 июля, в Москве COVID-19 заразились почти 232 000. человек. Выздоровело за все время эпидемии 168 955 человек. Умерло — 4 258. Всего в стране зарегистрировано 752 000 случаев заболевания. 11 937 пациентов скончались.