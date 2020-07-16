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Собянин заявил о невозможности скрыть реальную статистику по COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что в столице невозможно скрыть реальную статистику по заболеваемости коронавирусом.

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин.

Он отметил, что кроме официальной публикации данных по заболевшим, есть еще множество другой информации о происходящем в городе. По словам мэра, несмотря на население в 12 млн, власти знают, что происходит в столице. Собянин убежден, что благодаря тому, что мэрия не скрывает масштабы эпидемии, «жители более ответственно соблюдают меры по защите от коронавируса». 

Ранее по теме: Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля отменили ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и детских лагерей. Отменили также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 июля, в Москве COVID-19 заразились почти 232 000. человек. Выздоровело за все время эпидемии 168 955 человек. Умерло — 4 258. Всего в стране зарегистрировано 752 000 случаев заболевания. 11 937 пациентов скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных