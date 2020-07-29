В Кремле прокомментировали дело советника главы «Роскосмоса» Сафронова
В Кремле не разделяют точку зрения о том, что уголовное дело советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, связано с его журналистской деятельностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не согласны с тем, что президента России Владимира Путина дезинформировали о сути дела Сафронова.
«Мы не можем разделить эти ваши ощущения. Это первое. Второе: вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию. Согласитесь, что даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия на протяжении всего следствия. И третье: я не могу комментировать, что спрашивали у Сафронова, что не спрашивали. Но еще раз повторяю, по нашей информации, его обвинения никоим образом не имеют отношения к его журналистской деятельности», – сказал Песков.
Ранее адвокат Иван Павлов рассказал «Ведомостям» о том, что следствие предложило Сафронову раскрыть имена источников его публикаций в рамках сделки со следствием. По его словам, предложение прозвучало после допроса 13 июля. Какие конкретно источники и из каких публикаций, следователь не уточнил. Павлов подчеркнул, что сделку со следствием они с Сафроновым не обсуждали и не рассматривали как допустимый вариант.