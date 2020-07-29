В Кремле прокомментировали дело советника главы «Роскосмоса» Сафронова

«Мы не можем разделить эти ваши ощущения. Это первое. Второе: вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию. Согласитесь, что даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия на протяжении всего следствия. И третье: я не могу комментировать, что спрашивали у Сафронова, что не спрашивали. Но еще раз повторяю, по нашей информации, его обвинения никоим образом не имеют отношения к его журналистской деятельности», – сказал Песков.