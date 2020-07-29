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В Кремле прокомментировали дело советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Ведомости

В Кремле не разделяют точку зрения о том, что уголовное дело советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, связано с его журналистской деятельностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не согласны с тем, что президента России Владимира Путина дезинформировали о сути дела Сафронова.

«Мы не можем разделить эти ваши ощущения. Это первое. Второе: вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию. Согласитесь, что даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия на протяжении всего следствия. И третье: я не могу комментировать, что спрашивали у Сафронова, что не спрашивали. Но еще раз повторяю, по нашей информации, его обвинения никоим образом не имеют отношения к его журналистской деятельности», – сказал Песков.

Ранее адвокат Иван Павлов рассказал «Ведомостям» о том, что следствие предложило Сафронову раскрыть имена источников его публикаций в рамках сделки со следствием. По его словам, предложение прозвучало после допроса 13 июля. Какие конкретно источники и из каких публикаций, следователь не уточнил. Павлов подчеркнул, что сделку со следствием они с Сафроновым не обсуждали и не рассматривали как допустимый вариант.

Ранее по теме: Путина не информируют о позиции защиты по делу Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных