Путина не информируют о позиции защиты по делу Сафронова
У президента Владимира Путина нет потребности в другом источнике информации по делу советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, всю информацию он получает только от органов следствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Конечно, а кто же ещё может? Кто располагает всем объёмом информации?» — сказал Песков на вопрос о том, действительно ли Путину докладывают о деле те же органы, которые и обвиняют Сафронова.
Песков дополнительно подтвердил, что Путина не информируют о позиции защиты. «Если появляются какие-то важные новые элементы, наверняка они будут докладываться президенту следственными органами», — сказал Песков и заявил, что в ведущихся в режиме секретности делах о государственной измене «не может быть дополнительного источника информации».
Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, отрицает связь дела с текущей деятельностью госкорпорации.