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Путина не информируют о позиции защиты по делу Сафронова

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У президента Владимира Путина нет потребности в другом источнике информации по делу советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, всю информацию он получает только от органов следствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Конечно, а кто же ещё может? Кто располагает всем объёмом информации?» — сказал Песков на вопрос о том, действительно ли Путину докладывают о деле те же органы, которые и обвиняют Сафронова.

Песков дополнительно подтвердил, что Путина не информируют о позиции защиты. «Если появляются какие-то важные новые элементы, наверняка они будут докладываться президенту следственными органами», — сказал Песков и заявил, что в ведущихся в режиме секретности делах о государственной измене «не может быть дополнительного источника информации».

Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, отрицает связь дела с текущей деятельностью госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных