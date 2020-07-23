Путина не информируют о позиции защиты по делу Сафронова

У президента Владимира Путина нет потребности в другом источнике информации по делу советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, всю информацию он получает только от органов следствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Конечно, а кто же ещё может? Кто располагает всем объёмом информации?» — сказал Песков на вопрос о том, действительно ли Путину докладывают о деле те же органы, которые и обвиняют Сафронова.