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Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

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Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», ‒ сообщил Собянин. Мэр считает, что в Москве необходимо сохранить масочный режим в общественном транспорте и магазинах.

8 июня Собянин объявил об отмене ограничений по коронавирусу в три этапа. С 9 июня завершилась принудительная самоизоляция горожан, отменились цифровые пропуска и графики прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и театров. С 16 июня в городе открылись музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начали работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновилась навигация по Москве-реке.

Ранее по теме: Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных