Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», ‒ сообщил Собянин. Мэр считает, что в Москве необходимо сохранить масочный режим в общественном транспорте и магазинах.