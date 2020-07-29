Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», ‒ сообщил Собянин. Мэр считает, что в Москве необходимо сохранить масочный режим в общественном транспорте и магазинах.
8 июня Собянин объявил об отмене ограничений по коронавирусу в три этапа. С 9 июня завершилась принудительная самоизоляция горожан, отменились цифровые пропуска и графики прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты и театров. С 16 июня в городе открылись музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, разрешаются спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей. С 23 июня начали работать рестораны и кафе, спа-салоны, фитнес-клубы, детские сады в обычном режиме, возобновилась навигация по Москве-реке.