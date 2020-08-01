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ТАСС узнал возможную дату открытия авиасообщения России со всеми странами

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Россия с 11 августа может возобновить международное авиасообщение сразу со всеми странами, пишет ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли. 

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», – сообщил один из собеседников агентства. Окончательное решение пока не принято, подчеркивает источник. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию. Источник «Интерфакса» пояснил, что возобновление международного авиасообщения в России пройдет постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет.

С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с тремя странами – Танзанией, Великобританией и Турцией. По прилету в Лондон россиянам нужно будет уйти на 14-дневный карантин. Первыми полеты возобновят четыре авиакомпании – «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines, сообщала Росавиация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных