ТАСС узнал возможную дату открытия авиасообщения России со всеми странами
Россия с 11 августа может возобновить международное авиасообщение сразу со всеми странами, пишет ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли.
«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», – сообщил один из собеседников агентства. Окончательное решение пока не принято, подчеркивает источник. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию. Источник «Интерфакса» пояснил, что возобновление международного авиасообщения в России пройдет постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет.
С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с тремя странами – Танзанией, Великобританией и Турцией. По прилету в Лондон россиянам нужно будет уйти на 14-дневный карантин. Первыми полеты возобновят четыре авиакомпании – «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines, сообщала Росавиация.