ТАСС узнал возможную дату открытия авиасообщения России со всеми странами

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», – сообщил один из собеседников агентства. Окончательное решение пока не принято, подчеркивает источник. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию. Источник «Интерфакса» пояснил, что возобновление международного авиасообщения в России пройдет постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет.