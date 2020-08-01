Россия с 15 августа возобновит полеты в Швейцарию
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперштаба. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю.
Ранее источники ТАСС сообщили о возможном открытии международного авиасообщения России сразу со всеми странами. Позже собеседник «Интерфакса» заявил, что у России нет таких планов, возобновление полетов пройдет постепенно. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию.
Международные перелеты приостановили с 27 марта со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Известно о переговорах с ОАЭ, Южной Кореей, Венгрией и Мальдивами, рассказывала в эфире «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.