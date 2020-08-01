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Россия с 15 августа возобновит полеты в Швейцарию

Ведомости

Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперштаба. Рейсы по маршруту Москва – Женева – Москва будут выполняться раз в неделю.

Ранее источники ТАСС сообщили о возможном открытии международного авиасообщения России сразу со всеми странами. Позже собеседник «Интерфакса» заявил, что у России нет таких планов, возобновление полетов пройдет постепенно. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию.

Международные перелеты приостановили с 27 марта со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Известно о переговорах с ОАЭ, Южной Кореей, Венгрией и Мальдивами, рассказывала в эфире «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ранее по теме: Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных