Россия с 15 августа возобновит полеты в Швейцарию

Ранее источники ТАСС сообщили о возможном открытии международного авиасообщения России сразу со всеми странами. Позже собеседник «Интерфакса» заявил, что у России нет таких планов, возобновление полетов пройдет постепенно. В Росавиации «РИА Новостям» заявили, что не будут комментировать эту информацию.